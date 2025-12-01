香港工展會將開幕　內容升級冀為市民打氣

廠商會10日在維多利亞公園舉行新聞發佈會（中評社 盧哲攝） 中評社香港12月11日電（記者 盧哲）香港老牌經典展會之一——由香港中華廠商聯合會（廠商會）主辦的“第59屆工展會”將於12月13日至2026年1月5日在銅鑼灣維多利亞公園舉行。作為年度壓軸購物盛事，今屆“工展會”內容全面升級，設有超過900個攤位，產品豐富價格親民。廠商會表示，希望工展會為市民及旅客打造難忘的消費體驗的同時，也作為團結社會、傳遞正能量的平台為市民打氣。



廠商會10日在維多利亞公園舉行新聞發佈會。廠商會會長盧金榮致辭時表示，本屆工展會除了繼續發揮消費引擎作用，推動本地零售市道外，同時也是團結社會、傳遞正能量的重要平台。“在香港遇到挑戰時，廠商會與工展會第一時間挺身而出，與市民共渡難關，這次大埔火災也不例外。為支援災民的緊急需要，廠商會已即時捐出1000萬元善款，其中包括今屆工展會部分門票收入。因此市民蒞臨工展會，不但能推動本港經濟，亦可以幫助到受影響居民。”盧金榮強調，廠商會將持續發動參展商、會董會成員及會員企業踴躍捐輸，支援長遠重建工作。



據介紹，今屆工展會設有超過900個攤位，分布在12個主題展區，從經典老字號到新銳創企，從地道美食到各樣生活所需產品，“可以說一應俱全，而且價格極為親民”。其中，“美食廣場”和“Chill飲Chill食區”兩大餐飲專區，將集齊眾多本地街頭小食、環球美食、各式酒類及佐酒小食。其中“Chill飲Chill食區”將在每天下午3時免費供應30杯紅白酒，先到先得。



廠商會積極響應特區政府發展銀髮經濟的政策，今屆“工展會”新增專為中老年人及其家庭而設的“樂齡活力區”，匯聚眾多優質中成藥、健康食品、營養補充品、個人護理及保健等產品，並提供互動體驗及健康諮詢，讓“老友記”輕鬆掌握樂齡生活資訊。同時，去年大受歡迎的“銀色消費優惠”也會繼續提供，超過100間參展商將為持“長者咭”或“樂悠咭”的長者提供最少5%額外折扣，以促進銀色消費。