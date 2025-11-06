張家瑋：中國加入APEC與中韓建交歷史

中國社會科學院大學國際政治經濟學院張家瑋博士（中評社 馬逸群攝） 中評社香港12月28日電（記者 馬逸群）12月5日，中國社會科學院大學國際政治經濟學院的張家瑋博士，在華東師範大學舉行的中韓關係研究青年論壇上發表《中國加入APEC與中韓建交》主題報告。他回顧了1991年韓國作為亞太經合組織（APEC）輪值主席國，協助中國在當年加入APEC，以及該事件對中韓兩國次年建交的推動作用。張家瑋特別強調，該事件給台灣當局利用“邦交國”搞政治操弄、謀求“台獨”的行徑予以了關鍵一擊。



張家瑋表示，中國於1991年加入APEC，是中國對外開放進程中的一件大事。中國前外長錢其琛在其回憶錄《外交十記》中，回顧了中國加入APEC的基本經過，涉及的內容包括：第一，中國加入APEC的談判過程十分艱巨，台灣當局在其中扮演了麻煩製造者的角色；第二，韓國出於推動中韓建交的考慮，利用1991年APEC輪值主席國的便利條件，為實現“中國以主權國家身份、中國香港和中國台灣以地區經濟體名義加入APEC”這一安排做出了重要努力。



2022年4月，韓國公開了部分1991年度外交檔案，其中包含大量涉及中國加入APEC的內容。這些檔案記錄了中國加入APEC 的談判過程，以及韓國作為1991年APEC輪值主席國在中國加入APEC的過程中所做的諸多工作，為進一步瞭解中國加入APEC的一些歷史細節提供了寶貴的一手資料。

