中評月刊：“統一”與“和平”辯證之道

中評社香港1月11日電/上海東亞研究所研究員周天柱在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊12月號發表專文《“統一”與“和平”的辯證之道》。作者表示：“翻開近50年來兩岸關係發展的史冊，從兩岸關係的和平發展，推進到兩岸關係的融合發展，如今已進入兩岸同胞攜手追尋兩岸“統一之路”的第三階段。在兩岸關係三階段的發展過程中，第三階段無疑是最實質、最重要、最關鍵的階段。”文章內容如下：



追尋國家統一，在“統一”與“和平”這一對現實的矛盾體中，首先必須梳理清楚國家統一的重要內涵。政治學中的“統一”，主要是指由一個政權有效統治多個地區或群體，形成中央集權的國家形態。中國目前所追求的國家統一，是不負中華兒女的重托，穩妥全面解決台灣問題。新時代中國共產黨解決台灣問題的總體方略的思想體系，是以人民為中心，以和平商談但不放棄使用武力為手段，以結束政治對立、實現統一為目的，以國家立法的法治為保障，以“一國兩制”為統一架構，以民族復興為終極目標，來謀劃國家統一進程和完善相關制度機制。



筆者在台灣演講時，聽眾問得最多的一個敏感問題是，大陸追求“國家統一”，台灣渴望“兩岸和平”，那“統一”與“和平”之間有沒有最大公約數？要正確回答這個問題，既難，又不難。為什麼難？因為要想回答這個攸關中國前途命運，攸關“14億人民+2300萬同胞”福祉的重要問題，絕非三言兩語就能闡述清楚。那為何又不難呢？因為若能面對客觀現實，層層分析這兩者之間的辯證之道，就可以妥善回答這個問題。