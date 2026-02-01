中評月刊：東西德國和平統一模式的特點研究

中評社香港2月1日電/山東青年政治學院兩岸關係與青年發展研究院院長海澤龍副教授在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊336期發表專文《東西德國和平統一模式的主要特點研究》。作者認為：第二次世界大戰後，聯邦德國和民主德國通過和平方式實現國家統一的成功案例（即“德國模式”）獲得世界各國的尊重，也值得學術界深入探討。作為二戰後國家和平統一的典型案例，歷經近半個世紀的不懈努力才真正實現國家統一夢想的“德國模式”，主要包括四大特點：大國強勢干涉下的“先分後統”的風險型統一，遵循法治軌道“以接觸求轉變”的和平統一，以發達經濟為後盾的“一國一制”吸納型統一，強大內部民意支持輔之高超外交舉措的“以內促外”統一。在總結歸納“德國模式”主要特點的基礎上，本研究嘗試就“德國模式”這一政治概念進行定義。文章內容如下：



較之二戰後以武力方式實現統一的越南模式（已成功實現）、朝韓模式（並未成功），東西德國和平統一模式亦即“德國模式”作為和平統一的典型案例，其“和平統一，一國一制”的最終結果有其特殊的參考價值；2025年10月3日，作為二戰後德國和平統一亦即德國模式最終形成已經三十周年，更有其特殊的歷史意義與政治意涵。但頗為遺憾的是，目前學術界對所謂“德國模式”這一政治術語或政治概念本身，並未有深入的專項研究，也並未進行相關嚴謹、鮮明的定義。有鑑於此，本文嘗試專項探討東西德國和平統一模式亦即德國模式的主要特點，以期抛磚引玉，引發更多有關國家統一模式的研究與探討。