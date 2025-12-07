馬建英：台灣“疑美論”的緣起、表現與影響

中評社香港1月11日電/山東大學東北亞學院副教授馬建英在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊12月號發表專文《台灣“疑美論”的緣起、表現與影響》。作者認為：台灣“疑美論”的產生和發酵有著深刻的歷史淵源和現實背景，它既源於台灣社會對美國的負面歷史記憶，以及對美國“保台”能力和意願的質疑，也受到特朗普政府“美國優先”原則的影響。台灣“疑美論”主要表現為“棄台論”“亂源論”“毀台論”“掏空論”和“共謀論”五種論調，是“內生性”的，具有明顯的統“獨”傾向、身份認同和黨派屬性，並且在不同時段和情景下呈現出一定的波動性。“疑美論”是一把“雙刃劍”，既會對兩岸關係發展與和平統一進程產生積極作用，也會“反向”刺激美國和民進黨當局採取針對性措施，來提振雙方關係的信心。“疑美”歸根結底是“疑獨”，說明越來越多的台灣民眾認識到“台獨”的危害，民進黨當局妄圖“倚美謀獨”“以武拒統”，註定會失敗。文章內容如下：



近年來，美國不斷推動“以台制華”，大力強化美台“實質關係”。民進黨當局也藉機與美國加緊勾連，企圖“倚美謀獨”“以武拒統”。然而，在美台互動持續升溫、助長“台獨”勢力分裂行徑的同時，台灣內部的“疑美論”也同步升溫。特別是自俄烏衝突爆發以來，島內對於一旦台海發生戰爭，美國是否會“協防台灣”的討論不絕於耳。越來越多的台灣民眾開始思考台灣自身所處的形勢，質疑美國對台所謂“堅如磐石”承諾的可信度。而特朗普重新上台後美國對外政策的轉向，則進一步加劇了島內的“疑美”心理。未來，隨著中美戰略博弈和權力轉移的演進，台灣“疑美論”還會持續發酵。有鑑於此，本文將全面分析台灣“疑美論”的緣起，探討其外在表現和內在特點，並評估其產生的多重影響。