中評月刊：台灣無人機產業的政策方向與困境

中評社香港2月15日電/華東師範大學政治與國際關係學院科研助理洪志軍與上海國際問題研究院學術委員會主任、上海市台灣研究會會長嚴安林在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊12月號發表專文《台灣無人機產業政策的路徑、意圖及其困境》，作者認為：當前，台灣當局全力發展無人機產業，對台海和平穩定製造重大安全變數。台灣當局的無人機研發上世紀末就已出現，但完整產業生態一直到俄烏衝突爆發後才逐漸成型。賴清德上台後，在既有基礎上加速實施無人機產業政策，朝“安全化”“武器化”方向推進，包括將“中國大陸威脅論”作為政策的基調、把其置於“軍事防衛”框架之下、施加行政保障與資金扶植、引入外國軍工企業和拓展對外市場。這些政策路徑，既肇始於賴清德當局討好美國政府、打造“非紅供應鏈”及提升軍力的直接意圖，更服膺於其謀求“激進台獨”及“一黨獨大”的根本意圖。客觀而言，賴清德當局主導下的台灣無人機產業面臨自主生存缺失、外在不穩定性增強、產業內驅力不足、前景暗淡等系統性困境，必將失敗。總而言之，台灣無人機產業要獲得廣闊發展空間就在於海峽兩岸關係和平發展，更在於中華民族偉大復興。文章內容如下：



人類社會進入智能時代後，無人機得以在農業、工業及服務業等領域獲得重視和普遍運用，商業價值也隨之攀升。在俄烏衝突、巴以衝突等地緣安全問題陸續爆發的背景下，無人機在戰場中的武裝攻擊、情報偵查、戰情分析及後勤保障等軍事性能獲得更進一步體現，深受外界關注，並在全世界範圍內掀起了發展無人機的熱潮，其中就包括台灣地區。有評論指出，無論是無人艇與對空導彈的組合“史上首次擊落直升機”，還是光纖制導無人機讓傳統反無人機措施失靈，它們都在暗示未來戰爭“矛”與“盾”對抗正在螺旋升級，或將迎來新的“無人戰爭”時代。毫無疑問，無人機技術的升級和擴散已成為當前區域政治格局與國際安全形勢的重要變量。