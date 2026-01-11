王勇：兩岸數字經濟與實體經濟融合內涵路徑

中評社香港2月22日電／廈門大學台灣研究院經濟研究所所長暨兩岸關係和平發展協同創新中心經濟一體化平台副教授、廈門大學台灣研究中心研究員王勇在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊第336期發表專文《兩岸數字經濟與實體經濟融合的內涵和推進路徑》，作者認為：數字經濟是整個經濟產出單獨或主要來自數字技術且業務模式是基於數字化的產品和服務的部分。數字經濟與實體經濟融合是數字經濟和製造業、服務業、農業等產業的全方位融合，推動實體經濟沿著數字化、網絡化、智能化方向依次遞進。目前，大陸推進中國式現代化和經濟高質量發展將為推動兩岸開展新形勢下“數實融合”創造出更多發展空間和機遇。與此同時，大陸數字經濟發展呈現強勁韌性使兩岸“數實融合”擁有更好的合作利基。大陸向創新驅動型經濟增長方式轉換將為兩岸“數實融合”發展挖掘出更多合作潛力。大陸經濟發展深度嵌入全球產業鏈和供應鏈體系將進一步夯實兩岸“數實融合”的“穩鏈性”。基於此，結合對近期推動兩岸“數實融合”發展的進展和存在的主要問題，提出從強化兩岸高端電子裝備製造業領域的“數實融合”、積極推進兩岸產業數字化轉型標準共通等路徑推動新形勢下兩岸數字經濟與實體經濟實現深度融合發展。文章內容如下：



2022年10月，習近平總書記在黨的二十大報告中明確指出：“加快發展數字經濟，促進數字經濟和實體經濟深度融合，打造具有國際競爭力的數字產業集群。”習近平總書記進一步強調，要把握數字化、網絡化、智能化方向，推動製造業、服務業、農業等產業數字化，利用互聯網新技術對傳統產業進行全方位、全鏈條的改造，提高全要素生產率，發揮數字技術對經濟發展的放大、疊加、倍增作用①。基於此，發展數字經濟有助於推進製造業、服務業和農業的智能化改造與數字化轉型。由此，數字經濟已成為實體經濟未來發展的核心動力，正逐漸成為新形勢下大陸經濟高質量發展和推進中國式現代化的新引擎。