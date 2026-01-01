中評月刊：兩岸低敏感領域合作與前景

海上光電浮台遭颱風重創屏東沙灘布滿殘骸 中評社香港1月18日電／華東師範大學政治與國際關係學院博士研究生趙書浩與華東師範大學台灣研究院常務副院長、俄羅斯研究中心暨周邊合作與發展協同創新中心研究員、博士生導師閻德學在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊12月號發表專文《氣候合作：兩岸低敏感領域合作的戰略價值與未來策略》。作者認為：應對氣候變化是全球性共識，海峽兩岸氣候合作具有重要的現實意義。1992年以來，兩岸氣候合作領域不斷拓展，合作程度不斷深入，歷經起步、發展和深化三個階段，取得一系列顯著成效。基於氣候合作是“低政治屬性”議題，對於兩岸具有深刻的政治意蘊、經濟價值和社會效應，逐漸成為兩岸交流的重要組成部分。在當下嚴峻的台海局勢下，氣候合作因其特殊屬性為兩岸交流提供了一種選項。未來兩岸應從合作領域、合作機制及合作理念等方面密切合作，這不僅有助於兩岸共同參與全球氣候治理，也有助於在交流合作中培育“兩岸命運共同體”意識。文章內容如下：



氣候變化是21世紀全人類面臨的最嚴峻挑戰之一。根據聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）的特別報告，本世紀末全球氣溫升幅可能較工業化前水平高出1.5℃，若不採取有效措施，將導致生態系統崩潰、極端天氣頻發等不可逆轉的氣候災難。在此背景下，自20世紀90年代起，應對氣候變化的國際共識逐步形成，相關治理機制與合作框架得以建立並不斷完善。相較於政治、經濟及軍事等領域，氣候合作因其危害的全球性與治理的“低政治屬性”特徵，逐漸成為全球治理中協同性最強、機制最成熟的領域之一。