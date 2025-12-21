游志強：區域一流涉台法治人才培養探索實踐

中評社香港2月15日電/福建江夏學院法學院副教授、福建省台灣法律研究院研究員游志強博士在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊12月號發表專文《區域一流涉台法治人才培養的探索與實踐》。作者認為：培養區域一流涉台法治人才是國家戰略所需，福建省在培養涉台法治人才上具有區位優勢，但受傳統法學教育、兩岸關係等因素影響，涉台法治人才培養難以滿足現實需求。關於涉台法治人才培養的目標定位，培養區域一流涉台法治人才應響應國家戰略、突顯福建區位優勢，以實踐需求為導向，分類培養涉台法治人才，進而助推構建涉台法治學科體系、學術體系、話語體系。具體來說，可在涉台法治人才培養過程中，融入“多維一體”人才培養目標、引入“主動參與”人才培養方法、建構“前沿真實”人才培養內容，此外，教學外的舉措亦不可少，調整優化現有涉台法學教育資源佈局、打造高水平專兼職教師教學隊伍、加強對台胞的司法保障等教學外的舉措均可開展，最終目的在於為培養涉台法治人才創造更加穩定且友好的內、外部教育教學環境。文章內容如下：



台灣學生在閩學習，作為兩岸教育交流的重要組成部分，不僅承載著增進兩岸人民情感交流的使命，更在推動兩岸教育資源共享、教育模式創新等方面展現出巨大潛力。近年來，越來越多台灣學生選擇來閩學習並留閩就業、創業、生活，這一趨勢不僅豐富了福建的校園文化，也對福建省的涉台教育提出更高要求。



一、區域一流涉台法治人才培養的背景



“涉台法律人才是推進以法治之力服務融合發展的基礎和保障。”①培養區域一流涉台法治人才，是高等教育服務全面提升福建法治核心競爭力、全方位推進兩岸融合發展示範區建設工作的重要舉措。