李順興：港澳經驗對台灣青少年國安教育啟示

中評社香港1月11日電/閩南師範大學教授、博士生導師李順興在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊12月號發表專文《港澳經驗對台灣青少年國家安全教育的啟示》，作者認為：台灣光復八十年來，未能有效反制日美等西方文化殖民，造成對以家國情懷為特質的中華優秀傳統文化衝擊，民進黨上台後又肆意推動“文化台獨”“教育台獨”，台灣青少年國家安全教育的重要性、緊迫性、艱巨性較港澳為甚。參照港澳地區實行“一國兩制”二十幾年來的實踐摸索，分析其典型案例，推動以“國家、領導權、道路、民族、文化、情感、價值觀、奮鬥目標”等八個方面認同為主要內涵的台灣青少年國家安全教育，共聚大陸與台港澳的青春力量，共推中國式現代化和中華民族共同體建設，共創中華民族復興偉業。文章內容如下：



今年是《中華人民共和國香港特別行政區基本法》頒佈35周年、《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》頒佈5周年，也是《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》頒佈32周年。港澳地區在“一國兩制”框架下，推動青少年國家安全教育，二十幾年積纍的經驗可供借鑒。



有別於中國恢復對香港和澳門行使主權，兩岸統一是內政問題。台灣光復八十年，執政當局均未能徹底清算日本統治遺留的危害，又深受美西方文化入侵，親美傾向日益嚴重，民進黨上台後又肆意推動“文化台獨”“教育台獨”，台灣青少年國家安全教育方案研製勢在必行。