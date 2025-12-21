中評社香港2月9日電/上海國際問題研究院滬港澳合作發展研究中心主任、全國港澳研究會理事、復旦大學統戰研究基地研究員張建，與上海國際問題研究院研究生張馨木在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊12月號發表專文《中美戰略競爭框架下香港與東盟經貿關係發展》，作者認為：香港憑藉金融、法律、航運與專業服務等領域的獨特優勢，正日益發揮聯通中國與東盟的重要作用。一方面，香港積極爭取加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），以制度性安排鞏固與東盟國家的經貿合作；另一方面，在“一帶一路”倡議與粵港澳大灣區戰略的推動下，香港能夠在綠色金融、智慧城市、數字經濟等新興領域為東盟國家提供關鍵支持。儘管美國可能在地緣政治層面對部分東盟國家施加影響，新加坡等區域金融中心也對香港構成競爭，但香港通過深化與東盟的合作，既能對沖外部不確定性風險，也能在全球南方經濟互動中開闢新的發展空間。因此，在美國對華戰略競爭壓力下，香港與東盟的經貿關係不僅是現實的必然選擇，更是其維持國際化定位與提升區域影響力的重要戰略方向。文章內容如下：



一、引言



香港與東南亞國家聯盟（以下簡稱“東盟”）成員國向來有著悠久且深厚的貿易關係。香港接軌國際制度，是亞洲重要的金融中心，加之香港優越的地理位置，使香港得以利用其獨特優勢與東盟國家建立深厚的聯繫。香港與東盟建立的民間經貿關係已長達一個世紀之久，其很早就是中國內地與東南亞的貿易中轉站，並在此過程中與東南亞華人建立了千絲萬縷的聯繫。20世紀50年代後，香港迎來製造業的蓬勃發展，東南亞與香港的貿易往來進一步增加，東南亞地區成為香港的重要市場。在這種歷史延續下，香港與東盟的經貿關係在“一國兩制”框架下得到了新發展。