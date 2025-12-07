中評月刊：“特朗普主義”的內涵與發展

中評社香港1月11日電/中國社會科學院大學國際政治經濟學院博士研究生關成龍在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊12月號發表專文《“特朗普主義”的內涵與發展》。作者認為：“總統主義”是特定總統任內對外政策基本方針的集合，也是研究美國外交的重要視角。學界和戰略界關於是否存在“特朗普主義”與何為“特朗普主義”存在長期爭議。本文認為，“特朗普主義”作為美國“總統主義”發展的最新表徵，具有對應的理論傳統和時代特徵，關於“特朗普主義”的界定爭議則可借鑒概念結構化方法予以澄清。本文將“特朗普主義”分為理念層、工具層和政策層，認為其理念傳統源於被民族主義重新定義的保守主義。在工具層，本文將特朗普總統的個人偏好——“顛覆思維”“小團體決策”“交易偏好”視為促成“特朗普主義”外在表現形式——單邊主義下孤立主義與擴張主義的直接原因。特朗普第二任期標誌著“特朗普主義”的成熟階段，表現為特朗普對外交決策的絕對主導，推行更具個人交易色彩的對外政策，“特朗普主義”的“民族-保守主義”底色更加鮮明，並更加頻繁地採取擴張主義式的脅迫外交。文章內容如下：



自特朗普2017年首次執政以來，美國對外政策的急劇轉向在全球範圍內引發強烈的認知震盪。學界、戰略界和傳媒界相繼為特朗普政府的對外政策貼上“孤立主義”“單邊主義”“民粹主義”等標簽，這些定位既反映了不同立場和視角對“特朗普現象”的解讀張力，也暴露出既有分析框架在解讀“特朗普主義”時的局限。在這一標簽泛化的背後，還蘊含著更深層次的爭議，如究竟存不存在所謂“特朗普主義”，應在什麼語境下探討“特朗普主義”，以及如何處理特朗普個人與“特朗普主義”之間的關係等問題。本文借鑒概念結構化分析方法，嘗試解析“特朗普主義”的內在理念傳統和外在表現形式，並通過對特朗普總統的個人特質分析，探究總統偏好對“特朗普主義”的形塑作用。