鄭玉玲：閩台傳統舞蹈文化傳承創新

中評社香港2月15日電/閩南師範大學閩南文化研究院副院長、博士生導師鄭玉玲教授在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊12月號發表專文《兩岸融合發展視域下閩台傳統舞蹈文化的傳承創新研究》，作者認為：本研究以兩岸融合發展為視域，聚焦閩台傳統舞蹈文化的共同基因特徵與傳承創新實踐。研究表明，閩台傳統舞蹈源於自古以來的親緣關係和兩岸的交流興盛，形成共生共榮的歷史脈絡，其文化使命從早期祭祀功能演變為互鑒共榮的融合載體。閩台傳統舞蹈呈現出“連續性、多元一體、包容創新”的文化基因特質。當前閩台非遺傳承面臨文化體制差異、人才互通不足、數字資源割裂及展演機制壁壘等挑戰。研究提出構建“政府—學界—市場—社會”四方聯動機制，成立活態傳承協作體，搭建兩岸高校育人平台；通過聯合創作、數字復現與社區展演激活非遺生命力；創新“文化傳承—產業轉化—認同建構”機制，推動兩岸文化產業生態圈建設。研究成果以“活態載體—技術創新—價值共鳴”舞蹈實踐模型，為破解保護困境與促進融合提供新思路。文章內容如下：



2023年中共中央、國務院發佈《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》，這一舉措標誌著文化融合正式納入國家戰略頂層設計，具有里程碑意義。《意見》明確要求“充分發揮福建對台獨特優勢和先行示範作用，善用各方資源，深化融合發展。兩岸同胞共同弘揚中華文化，推動保護傳承與創新發展”。本課題立足這一國家戰略背景，聚焦閩台傳統舞蹈文化根脈，通過提煉兩岸共通的信俗符號、肢體語彙與情感表達模式，探索文化認同新路徑，同時為培養兩岸藝術交流人才提供實踐範式。