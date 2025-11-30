中評論壇：澳門在傳播中華文化中的作用

會議現場 中評社香港1月18日電／澳門文化界聯合總會、中評智庫基金會不久前在澳門文化界聯合總會會議室舉辦座談會，邀請澳門科技大學人文藝術學院院長暨澳門文化界聯合總會學術委員會主任張志慶、澳門理工大學人文及社會科學學院院長林發欽、澳門科技大學社會和文化研究所所長林廣志、澳門大學人文學院教授孫江、澳門媽閣文創創始人暨董事長王睿與會，中評智庫基金會副秘書長、中國評論月刊副總編輯王平代表中評智庫出席。座談會由全國政協文化文史和學習委員會副主任、澳門文化界聯合總會會長吳志良主持，與會者圍繞澳門如何強化在弘揚與傳播中華文化方面，發揮為重要的地位與作用，各自給出了獨到的觀點。中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊12月號以《澳門在弘揚傳播中華文化中的地位與作用》為題，詳細刊登了與會者的發言，文章內容如下：



吳志良：澳門的核心價值在於文化



今天我想圍繞兩個觀點展開談談。首先，“一國兩制”這一偉大構想，不僅屬於中國，更具有世界性的意義。其次，在國家的整體格局中，澳門與香港各有定位：澳門更多是“文化的澳門”，香港更多是“經濟的香港”。我想重點闡述澳門獨特的文化價值及其在國家戰略中能夠發揮的、不可替代的作用。