機器人產業鏈公司密集赴港上市

中評社香港12月10日電／近期，機器人產業鏈公司扎堆赴港上市引發各界關注。不少公司已經多次遞表港交所。從業績表現看，多數擬赴港上市的機器人公司業績整體欠佳。從機器人相關公司在上市申請材料中的表述看，多數公司都提到所在行業競爭激烈且有競爭加劇的趨勢。今年以來，已經有包括三花智控、均勝電子、極智嘉－W、雲跡在內的多家機器人產業鏈公司成功登陸港股。業內人士表示，機器人產業鏈公司完成赴港上市只是起點，港股不會獎勵所有“機器人＋”概念股，那些能把技術專利數、毛利率和現金流同時做好的公司有望實現跨越式發展。



中國證券報報導，近期遞表港交所的機器人公司中，部分公司是不止一次遞表港交所。



12月9日，臥安機器人（深圳）股份有限公司向港交所遞交上市申請材料。這也是公司第二次衝擊港交所IPO。在此之前，公司曾於6月8日向港交所首次遞交上市申請材料。公司是一家全球AI具身家庭機器人系統提供商，致力於構建以智能家庭機器人產品為核心的生態系統。公司絕大部分收入產生自通過Amazon（亞馬遜）進行的銷售。



從業績表現看，多數擬赴港上市的機器人公司業績整體欠佳。



12月1日，深圳樂動機器人股份有限公司向港交所遞交上市申請材料，這是該公司第二次遞表港交所。今年5月30日，樂動機器人首次向港交所提交上市申請。



上市申請材料顯示，2022年、2023年、2024年以及2025年上半年，樂動機器人淨利潤分別為－0.73億元、－0.69億元、－0.57億元及－0.14億元，業績持續虧損。公司將淨虧損主要歸因於仍處於業務爬坡階段的割草機器人的研發及市場擴張。割草機器人處於開發的早期階段，其產生的收入規模較為有限，無法覆蓋相關成本及開支。此外，公司的淨虧損還因視覺感知產品的研發及市場擴張所致。



對於募集資金用途，樂動機器人提到，將用於加強智能機器人視覺感知技術的研發、分配用於品牌建設與國際拓展、優化生產能力及產能擴充、探索潛在投資及收購機會等用途。

