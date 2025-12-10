華爾街看好中國股市　保險資金或成上漲關鍵

中評社香港12月10日電／Wind數據統計，截至目前A股年內共有1465家上市公司實施股份回購，累計回購金額1405.38億元。1月2日至12月9日，1465只實施回購的個股中，1172股區間累計實現上漲，占比八成。1465只年內實施回購的個股中，1200股今年前三季度均實現盈利，占比約為81.91%。



彭博社近日發文稱，MSCI中國指數今年已上漲約30%，超過了2017年以來的最大漲幅，增加了2.4萬億美元的市值，大部分流入資金來自被動基金，引領市場復甦。



與此同時，全球基金管理公司如安盛集團和摩根大通看好中國市場，認為外國投資者的需求增強，而隨著盈利改善和通縮壓力緩解，科技巨頭和消費行業都有反彈潛力。儘管存在估值差異，市場擴張的一部分動力來自國內儲蓄和政府支持，中國家庭的巨額存款和監管支持下的保險公司投資需求，可能成為市場上漲的關鍵。



全球基金管理公司安盛集團、法國巴黎銀行資產管理公司、富達國際和Man Group等機構也都預計，2026年中國股市將繼續上漲。



但報導也提到，美國銀行亞太區股票策略主管吳妮表示，隨著全球基金投資者考慮中國市場，一些全球基金經理表示，在美國市場也表現良好的情況下，投資中國的門檻依然較高。但她認為；隨著盈利改善和中國長期通縮問題的改善，市場可能會發生變化。