傅立民：中美在世界上同等重要最好共存

傅立民在布朗大學演講，警告美國正將未來拱手讓給中國 BU視頻 中評社華盛頓12月10日電（記者 余東暉）美國著名“中國通”傅立民（Chas Freeman）日前發表一場言辭犀利但寓意清醒的演講，警告美國正在“將未來拱手讓給中國”。他強調，中國注定要在世界事務中扮演至少與美國同等重要的角色。美國人必須面對現實，最好找到與中國共存之道，降低美中災難性對抗的風險。美國當前具有破壞性的對華政策不能繼續下去。



曾擔任尼克松訪華美方首席翻譯、美國助理防長、美國駐華公使、美國駐沙特大使的傅立民今年82歲。這位美中接觸時代的美國著名中國問題專家，在美國對華競爭的時代，已經少有機會在美國大型“主流智庫”拋頭露臉。但他依然筆耕不輟，經常就中美關係和美國對外政策發出“警世之言”。



這個12月2日在美國布朗大學沃森國際關係學院“中國對話”論壇上發表的35分鐘演講，題為“將未來拱手讓給中國”。全文濃縮如下：



中國已成功重返富強地位。但幾乎沒有證據表明，中國人在實現這一目標的過程中，除了追求自身繁榮、國際尊重、國家團結以及避免再次遭受外國侵略之外，還尋求其他任何東西。然而，我們美國人依然擔憂自身的衰落。美國人日益滋生的仇外心理和威權主義傾向，更加劇了這種恐懼。