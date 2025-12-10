衝突致13死近50萬人疏散　柬退出東運會

中評社香港12月10日電／泰國和柬埔寨衝突持續，造成兩國至少13人死亡，雙方約50萬人需從邊境地區疏散。馬來西亞總理安華與泰柬領袖通話，稱兩人均願意通過磋商化解衝突，美國總統特朗普亦稱將致電泰柬領袖調停。



有線新聞消息，泰柬邊境衝突進入第4天，泰軍出動F-16戰機，空襲柬埔寨北部奧斯馬赫市的賭場和詐騙園區，該處被指是柬軍據點，用來部署自殺式無人機及隱藏BM-21多管火箭炮等武器。



柬埔寨國防部指泰軍在柏威夏省及奧多棉芷省多地同時發動攻擊，採取炮擊、裝甲推進、步兵突進及戰機空襲等戰術，柬軍正多線堅守陣地進行自衛反擊。有片段影到柬軍向泰國邊境地區的目標發射火箭炮，並將多架火箭炮車輛調往前線。



柬埔寨國防部稱逾10萬名柬埔寨邊境居民疏散，影響約2萬個家庭，當中包括嬰兒、孕婦和殘疾人士。泰國國防部表示，今次衝突已導致7個府超過40萬泰國人離開家園，又指柬軍的BM-21火箭炮彈跌落素林府的醫院，病人和醫護需疏散。



由於兩國關係持續緊張，在泰國舉行的東南亞運動會亦受影響，柬埔寨代表團宣布決定撤回全部參賽選手，全面退出本屆賽事，部分運動員代表日前則已在曼谷參加開幕式。



馬來西亞總理安華表示，已與泰國總理阿努廷及柬埔寨首相洪瑪奈通話，稱兩人均有意願透過磋商緩和緊張局勢，雖然尚未達成解決危機的確實方案，但持續的外交接觸已確保，在這段關鍵時期未有發生更嚴重事件。