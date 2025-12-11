快評：落實主張　鄭麗文還需清除黨內障礙

中評社快評／國民黨主席鄭麗文10日在中常會上痛斥綠媒自由時報，指該報近日刊載有關“北京開三項條件”的內容，通篇皆非事實，完全由虛構拼湊。國民黨已發律師函，採取法律行動。



鄭麗文又提到，“面對來自尤其是我們內部的各種障礙，要堅定我們的步伐，因為這才是真正國際社會所期待的，畢竟衹有和平，台灣才有未來，台灣的年輕人才有未來。”



國民黨內部的各種障礙是什麼？有多大？鄭麗文沒有細述，不過外界一般也能猜想得到。鄭麗文挑明黨內有障礙，這是她必須清除的，否則，她的主張、特別是她對如何發展兩岸關係的主張就很難得到貫徹落實。



鄭麗文昨天在痛斥綠媒時強調，兩岸有共同的願望，希望能夠和平、和解，因此不需要有任何條件，因為“九二共識”、反對“台獨”已足矣，這就是最堅實的政治基礎，沒有什麼另外條件。



有了“九二共識”、反對“台獨”，的確已足夠讓兩岸正常交流、合作。問題是，在國民黨內，仍然有股很大的勢力不認同、或明或暗抵制“九二共識”和反對“台獨”，相信這些也是鄭麗文所指的國民黨內部的各種障礙。



鄭麗文上任黨主席一個多月，已展現能力、實力、決心，得到各方尤其是國民黨基層認同、讚賞，國民黨變得和過去很不一樣，更值得期待。掃除國民黨內部的各種障礙需要時間，需要魄力，也需要智慧。鄭麗文真抓實幹，正在穩步推進。