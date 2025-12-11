富權：民進黨當局“雙標”又一樁

中評社香港12月11日電／澳門新華澳報11日發表富權文章：民進黨當局“雙標”又一樁。以下為文章內容。



民進黨在島內外民眾的認知中，是一個“雙標黨”。不要說是最近的封禁“小紅書”事件，對“涉詐率”衹有百分之一的“小紅書”痛下殺手，而輕輕放過“涉詐率”超過百分之七十的“臉書”，而暴露了民進黨當局“名為反詐，實為反中”的真實嘴臉，及凸顯其“選擇性執法”的虛偽性了，就說是在新冠肺炎疫情中，民進黨當局對大陸赴台人員實施嚴格限制，卻對其他地區放寬政策，及在“反萊豬進口”、“公投”等議題上，民進黨更常是以不同標準對待兩岸交流與外部關係，例如對美豬進口松綁，卻嚴控大陸農產品等，更是“罄竹難書”。



昨日，民進黨當局“雙標”作為又增添一樁。昨日是“世界人權日”，也是“美麗島事件”四十六週年。以“美麗島事件”作為其重要“圖騰”之一的民進黨，各界黨籍政客紛紛發文紀念。



一九九七年十二月十日，以《美麗島》雜誌社成員為核心的“黨外”運動人士，在高雄市舉行“世界人權日”示威遊行。因當時執政的中國國民黨當局派遣鎮暴部隊介入，引發參與者與政府鎮暴部隊衝突，成為台灣自“二二八事件”後，規模最大的警民衝突事件。事後包括施明德、呂秀蓮、陳菊等人，皆被逮捕受審，均被求刑“唯一死刑”，後在國際輿論壓力下，當局改判有期徒刑，後來陸續獲釋，並都成為民進黨的重要骨幹，陳菊還是民進黨的創黨元老之一。



而民進黨“立委”賴瑞隆，由於曾經由時任高雄市長的陳菊先後委任為海洋局長、新聞局長，成為陳菊的愛將，而且兩人都是屬於“新潮流系”，更是同屬“南流”，理所當然也參與發文紀念“美麗島事件”，並籍此凸顯其與陳菊的親密關係，以圖淡化因其兒子在學校涉及的霸凌案，對其在民進黨高雄市長初選中的負面影響，甚至是轉移視線，以圖搶救民調。



但賴瑞隆似乎是為了顯示自己與陳菊的關係“非同一般”，自己才是陳菊前市長的“最愛”及“接棒人”，情急心切，在臉書發文引用陳菊過去的話：“願我深愛的故鄉──台灣的人民早日享有真正的公平、平等、自由、民主的生活”的同時，搭配一張陳菊年輕時期的黑白照片，並在開頭寫上“想念陳菊”。



由於“黑白照片”以至黑白圖文是悼念逝者的網頁“標配”，而且賴瑞隆還寫上了“想念陳菊（花媽）”的語句，因而讓人們驚愕，以為已經入院十一個月治療腎腫瘤及腦血管阻塞的陳菊，已經“走了”，因而紛紛湧入賴瑞隆的臉書留言詢問：“花媽怎麼了？”“為什麼用她黑白照？”

