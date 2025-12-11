阿里千問活躍戶破3000萬　開放四功能

阿里巴巴旗下AI助手“千問APP”向所有用戶開放四大新功能。（大公報） 中評社香港12月11日電／阿里巴巴（09988）官方信息顯示，旗下人工智能（AI）助手“千問APP”自全面公測以來，不到一個月時間，月活躍用戶數（涵蓋APP、Web、PC全端）已突破3000萬大關。目前，千問正加速從“會聊天”向“能辦事”升級，並面向所有用戶開放AI PPT、AI寫作、AI文庫與AI講題四大新功能。



一分鐘生成23頁PPT



大公報報導，據瞭解，AI PPT功能允許用戶通過簡短的指令快速生成演示文稿。該功能支持文檔、圖片、語音等超過39種格式作為輸入素材，並提供豐富的模板資源。用戶可以通過自然語言交互進一步調整內容或更換設計模板，從而簡化傳統上較為耗時的PPT製作流程。記者實測發現，使用AI PPT功能時，用戶輸入相關指令即可生成大綱，確認後選擇模板，不到1分鐘就能生成一份23頁的PPT。



在文本處理方面，千問的AI寫作功能可協助用戶撰寫或修改多種類型的文案，包括作文、公文、合同及策劃方案等。該功能可根據文本類型適配排版，並且支持Word、PDF等常見格式的轉換。系統還內置了涵蓋高校論文、公務文書及商業合同等類別的參考模板，進一步提升實用性。



另有消息指出，阿里已正式成立“千問C端事業群”，該事業群由原智能信息與智能互聯兩個事業群合併重組而來，業務覆蓋千問APP、誇克、AI硬件、UC、書旗等。



據悉，阿里在內部溝通中強調，該事業群的首要目標是將千問打造成為AI時代的超級應用與用戶第一入口，未來還將進一步拓展至眼鏡、PC、汽車等多元場景。



據悉，千問APP目前正以每周為單位快速迭代。阿里正在逐步將地圖、外賣、訂票、辦公、學習、購物、健康等各類生活場景接入千問，持續增強其“辦事”能力。