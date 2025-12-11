IMF與亞開行齊調高中國GDP預測

IMF和亞開行上調中國經濟今明年預測，凸顯中國經濟的韌性。（大公報） 中評社香港12月11日電／國際貨幣基金組織（IMF）昨上調中國2025年及2026年經濟增長（GDP）預測，分別至5%與4.5%，主要是近期中國宣布推出一系列穩增長政策，以及中美雙邊關稅下調。IMF總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）指出，中國經濟在歷經多重衝擊後，展現顯著韌性。與此同時，亞洲開發銀行（ADB）亦將中國今年GDP增長預測調高至4.8%，原因包括出口維持強勁表現。



大公報報導，IMF昨日在官網發布報告，預計中國經濟在2025年和2026年將分別增長5.0%和4.5%，相較IMF在10月公布的《世界經濟展望》，上述預測值分別上調了0.2個和0.3個百分點，主要原因是中國近期宣布的政策措施，以及中美雙邊關稅的降低。總體通脹方面，預計將從2025年的0%上升至2026年的0.8%。格奧爾基耶娃在報告中表示，雖然在近幾年經歷了多次衝擊，但中國經濟呈現出了顯著的韌性。



IMF建議推動內需轉型



然而，IMF提醒，中國經濟增長雖然呈現出韌性，但內需仍疲弱，且面臨通縮壓力與結構失衡。中國與其貿易夥伴相比，通脹處於較低水平，導致實際匯率貶值，從而推動了強勁的出口和經常賬戶順差的擴大。



IMF強調，關鍵的政策優先事項，是推動向消費拉動型增長模式轉型，這也是中央政府在第十五個五年規劃中提出的目標之一。為實現這一轉型，中國需要更緊迫地採取更有力的擴張性宏觀經濟政策，並推行改革以降低高企的家庭儲蓄率，並縮減不必要的產業政策支持和低效投資，這些一攬子政策也將減少外部失衡。



此外，為了應對增加的風險，並在中期維持穩健增長，中國還需要進行財政和金融框架改革，同時需要清理廣義政府、房地產和金融部門的資產負債表，以及推進市場化改革，包括開放服務業和促進企業間的競爭。



IMF表示，若上述政策取得進展，預計至2030年可提升中國GDP約2.5個百分點，並減少外部失衡，不僅提升國內生活水平和繁榮程度，也有助於實現更強勁、更健康的全球經濟。



亞開行籲關注房地產市場



另一方面，亞洲開發銀行在《亞洲發展展望》報告表示，上調中國今年經濟增長預測0.1個百分點至4.8%，主要由於中國的出口保持強勁，以及中央持續推行刺激經濟措施，而明年經濟增長預測維持4.3%。



不過，亞開行也提醒，中國需關注房地產市場持續調整，對投資與經濟活動的影響，避免拖累整體復甦步伐。



報告還預計，2025年亞太地區發展中經濟體增速將達到5.1%，高於9月時預測的4.8%。2026年的經濟增長預測也上調0.1個百分點至4.6%。報告顯示，亞太發展中經濟體通脹率預計將進一步回落至1.6%，低於9月份1.7%的預測值。