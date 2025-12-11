法興：人行明年或減息30點子

法興預期，人行明年有0.3厘的減息空間。（大公報） 中評社香港12月11日電／外部環境仍存在不確定性。不少專家認為，中國有必要適度採取寬鬆貨幣政策，以對沖外部經濟風險。法興亞太區研究主管兼首席經濟學家姚煒預期，明年中國人民銀行將有30個點子的減息空間。



大公報報導，姚煒預計，今年中國國內生產總值（GDP）增速可達5%，明年可能放緩至4.5%，明年人民銀行將會減息30個點子，政策利率從今年11月的1.4%降至明年底的1.1%。她強調，明年GDP增長能否高於4.5%，關鍵在於是否有相應的刺激政策配合。目前內地已針對消費、房地產等領域推出應對措施，但步調相對穩健，預計政策落地仍需時間。短期內，有關部門將延續消費補貼、生育支持、提高社會保障及工資水準等舉措，以提振內需、穩定民生。



刺激經濟政策陸續來



美國目前仍處於降息周期，許多專家相信，美聯儲局明年可能進一步調低利率。法興預期，美聯儲局明年減息兩次，聯邦基金利率將會降至3.13厘。這些外部因素，將令內地實施適度寬鬆貨幣政策的掣肘進一步弱化。然而，姚煒表示，為避免影響銀行盈利，內地透過貨幣政策刺激經濟的空間相對有限，預計未來將更多依靠財政政策推動增長。



在中美貿易方面，姚煒認為雙方關稅水準目前已趨於穩定，甚至可能已經見頂。此外，人工智能（AI）等領域的投資熱潮，有望部分抵銷關稅對中國經濟造成的負面影響。