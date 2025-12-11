人民幣升逾一年高位　美銀料明年見6.8

美聯儲局議息前夕，人民幣兌美元持續造好。（大公報） 中評社香港12月11日電／美聯儲局議息前夕，人民幣兌美元持續造好。昨日在岸及離岸人民幣均升至去年10月上旬以來高位，盤中分別高見7.0610及7.0576。在岸人民幣日盤收報7.0753，較上日升55點，創去年10月8日以來收盤新高。美國銀行分析認為，受中間價穩定、政策刺激和資本流入所提振，人民幣兌美元匯率預計明年升至6.8左右。



大公報報導，人民幣中間價昨日結束“三連跌”，上調20點至7.0753。市場正關注美聯儲議息結果，並預期中央經濟工作會議或將推出更多穩增長政策。



美國銀行G10外匯策略主管Adarsh Sinha昨在簡報會上表示，中間價穩步調整、政策支持及資本流入將支持人民幣升值，預計明年人民幣兌美元匯率可能升至6.8左右。他強調，離岸人民幣點心債市場的擴張，有助推動人民幣國際化：“我們預計，中國和外國企業都會增加點心債的發行活動，因離岸人民幣融資成本仍然遠低於美元。”他表示，“即使美聯儲多次降息，這種情況也不會改變。”



瑞銀財富管理大中華區投資總監胡一帆表示，人民幣兌美元有望保持穩中有升走勢，年底到明年上半年料在7元附近運行；考慮到美國降息和美元溫和貶值，明年下半年有望重回6元時代，在6.9左右波動。