比亞迪出海遙遙領先　在哥倫比亞市佔率超一半

中評社香港12月11日電／根據今年1月至11月的數字，比亞迪於中國新能源汽車市場排名第一，市佔率高達27.4%，繼續保持中國最大車廠地位。不過相比一個海外國家的市佔率，上述數字已經算普通，話說比亞迪持續拓展海外市場，在拉美人口第三多的哥倫比亞，市佔率竟然達到52.7%，全國一半註冊量都是比亞迪的電動車。



Yahoo財經消息，根據哥倫比亞全球商業協會（ANDI）及商人聯合會（Fenalco）最新報告，剛過去的11月份，比亞迪的單月註冊量為當地排行第一，市佔率45.2%，第二、三分別是13.4%的奇瑞與6.4%的美國雪佛蘭，被比亞迪遠遠拋離。至於特斯拉（Tesla）則十大不入，以0.9%排在第十二。



若以全年計算，今年1至11月累計註冊量的市佔率達到52.7%，遠遠超過第二的韓國Kia與瑞典Volvo，兩者分別只得6.9%和5.9%，換言之一整個國家幾乎全年的註冊量，都是比亞迪的電動車。當地媒體評論，現時比亞迪已經是哥倫比亞的“絕對領袖”。



資料顯示，比亞迪在哥倫比亞銷量最高的是“比亞迪元UP”（BYD Yuan UP） ，佔24.5%，與比亞迪海鷗（BYD Seagull），佔8.2%，“比亞迪元UP”是去年7月才在哥倫比亞上市的新車，一年多時間便成功在當地熱銷。事實上，哥倫比亞的巴士也是由比亞迪負責，2020年當地一個1，002部純電動巴士的大訂單，當時也是由比亞迪中標，為當年比亞迪在海外地區接獲最大規模的純電動巴士訂單。



在持續加大海外業務，提升品牌高端形象，包括全資引入騰勢（DENZA）開始“出海”的策略之下，目前熱銷的地區並不限於拉美國家，比亞迪於今年1至11月在澳洲的累計銷量也大幅增加，據報達到21000多輛，同比大增58%，目前市佔僅次於26000多輛的特斯拉，今年特斯拉澳洲銷量下滑24%，若持續此消彼長，比亞迪亦有望在澳洲稱冠。