余偉文：料聯儲局明年會再減息　

來源：香港商報 中評社香港12月11日電／香港商報報導，美國聯儲局宣布減息0.25厘，聯邦基金指標利率降低至3.5厘至3.75厘區間，為年內連續第三次減息。香港金管局也將貼現窗基本利率下調0.25厘，至4厘。金管局總裁余偉文表示，今次美國減息與市場預期相若，點陣圖中位數顯示，明年聯儲局會再減息25點子，但政策委員看法分歧，特別是美國通脹和就業市場不確定，兩項政策目標面對不同壓力，包括失業率有上升趨勢，通脹仍處於高位，以及關稅影響，指出息口走向不確定，要視乎經濟數據而定，未來貨幣政策走勢要慢慢觀察。



余偉文又指，美息走向會影響港息，較短期限拆息會受本地市場因素影響，包括月結及年結等季節性因素、資本市場活動，銀行存貸利率會考慮同業資金供求、資金成本結構、拆息水平等。他提到，本港銀行較早時提及存款利率已降至接近零，相信會是商業銀行考慮是否下調最優惠利率其中一項因素，提醒市民置業借貸要充分考慮管理利率風險。金管局將密切留意市場情況，維持香港貨幣金融穩定。



他認為，今年本港資本市場表現不錯，樓市穩定，對消費有正面作用，而且最近幾季本港經濟發展正面，加上減息有利借貸成本降低，對經濟和樓市有正面作用。



為協助大埔宏福苑災民渡過難關，金管局與銀行業界早前已迅速推出多項應急支援措施。余偉文指出，兩輪支援共11項措施，包括6個月暫停按揭還款期，金管局一直與銀行業及政府密切聯繫，未來如災民有需要將繼續推出措施。



至於宏福苑按揭問題，余偉文表示，大埔宏福苑火災涉及的按揭問題非常複雜，正與政府、保險、銀行和法律界密切聯繫討論，要視乎保險及重置安排，以及是否涉及法律程序，之後才能提出方案，銀行業暫緩居民還款6個月，有空間讓各方研究如何處理往後的貸款。