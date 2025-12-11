韓統一部長官鄭東泳否認收受統一教賄賂報導

中評社香港12月11日電／韓聯社報導，韓國統一部長官鄭東泳11日向媒體發佈立場文件，否認所謂收受統一教賄賂的相關報導。



鄭東泳表示，2021年9月30日下午3時許，在京畿道加平的統一教本部“天正宮”曾見過一次統一教前世界本部長尹英浩（音）。當時以茶敘的形式交談了十幾分鐘。



對於兩人見面的原委，鄭東泳解釋稱，在和高中同學、和平統一領袖全北協議會（統一教相關團體）會長等7~8個朋友坐車從江原道旅遊回來的途中，在同行人的提議下順道訪問了統一教本部。隨行人員參觀天正宮期間，在統一教相關人士的引導下，我與尹英浩及其他三人在天正宮咖啡廳坐下喝茶交談，持續了10幾分鐘，談的都是關於統一的普通話題，之後便與其他人員一同返回全州。那是我第一次同尹英浩見面，之後再也沒有見過他，相互也沒有聯繫。我也從沒見過統一教總裁韓鶴子，根本不認識她。



鄭東泳說，在從政30多年來，我從未牽涉到收受錢財的事件，並一直以此為鑒。我將針對散佈毫無根據的謠言、毀損名譽的部分媒體追究民事責任。



統一部方面也表示，除了與尹英浩見過一次面之外，與鄭東泳相關的疑惑均屬於毫無根據的謠言。



一韓媒前一天報導稱，尹英浩在接受獨立檢察組調查時供述稱曾向政界人士提供資助，其中包括鄭東泳。