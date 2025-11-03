陳晨：中韓交流要加快走上深化理解的新階段

中山大學中韓人文交流研究中心主任、副教授陳晨（本人供圖） 中評社香港12月13日電（記者 馬逸群）12月6日，在上海華東師範大學舉行的中韓關係圓桌論壇上，中山大學區域國別研究院副教授、中韓人文交流研究中心主任陳晨發表了題為《回暖後的期待：中韓交流要加快走上深化理解的人文交流新階段》的報告。



陳晨首先肯定了2025年亞太經合組織第三十二次領導人非正式會議之後，中韓關係整體氛圍持續向好，兩國政府均在積極推動人文領域的交流合作。特別是免簽政策的實施，更是直接帶動了兩國人員往來規模的增長，為改善兩國社會的相互認知、增進民間理解創造了難得的窗口期。



她表示，從國際交往經驗看，人員往來是促進相互理解的重要基礎和必要條件，人員交流“量”的增長，代表的是民心相通的“潛力”。下一階段，如何推動“數量擴張”更好地向“理解深化”轉化，成為雙方人文交流進入新階段的重要議題。



陳晨強調，人員往來並非單一群體的活動，不同人群的互動方式、參與目的和接觸深度存在較大差異。過去討論人員往來時，較少區分具體人群，容易形成“交往越多、認知越好”的泛化預期。實際上，留學生、經貿人士、旅遊者、學術界群體在交流情境和互動邏輯上都有不同特徵。比如在留學生群體中，就存在韓國學生和中國學生“各自成圈”的現象，這實際上減少了跨文化互動和相互理解的機會。

