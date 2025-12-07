重要里程碑！香港中醫醫院正式投入服務

香港中醫醫院（中評社 盧哲攝） 中評社香港12月12日電（記者 盧哲）香港中醫醫院12月11日起分階段投入服務，首年會提供門診及日間住院服務，並全面開展中醫六大分科服務，以及12個專病項目。因應市民對資助門診服務需求殷切，醫院會在開院首月增加政府資助的全科門診名額供市民預約。香港特區政府醫務衞生局局長盧寵茂表示，香港中醫醫院正式投入服務，是本地中醫藥發展的重要里程碑。



當天清晨，香港特區政府醫務衞生局（醫衞局）局長盧寵茂教授聯同衞生署署長林文健醫生、醫衞局中醫醫院發展計劃辦事處總監張偉麟醫生、香港中醫醫院營運機構董事局主席王桂壎和香港中醫醫院行政總監卞兆祥教授出席醫院首次升旗儀式。標誌著香港中醫醫院當日開始投入服務。



盧寵茂表示，香港中醫醫院正式投入服務，是本地中醫藥發展的重要里程碑，代表香港中醫藥服務由基層醫療邁進第二及第三層醫療服務。“我期望醫院為市民提供更全面的中醫藥服務，並建立純中醫、中醫為主及中西醫協作臨床服務的‘香港模式’，同時積極配合政府即將公布的《中醫藥發展藍圖》，推動中醫藥的全方位、高質量及高水平發展，為中醫藥走向世界注入強大動力。”



香港中醫醫院上月開始接受市民預約服務，由於反應非常熱烈，首月的政府資助全科門診服務已經滿額。盧寵茂說：“因應市民的殷切需求，我們已要求醫院在開院首月增加政府資助的全科門診名額，以供市民預約。其中，開院首10日的名額已經增加額外一倍，而開院首月其他日子的名額亦由即日起額外增加30%。除資助門診服務外，病人亦可以預約非資助門診服務，自選指定中醫師診治”。