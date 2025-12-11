外交部：歐盟涉華人權聲明罔顧事實

外交部發言人郭嘉昆（中評社 海涵攝） 中評社北京12月11日電（記者 海涵）歐盟駐華代表團12月10日在世界人權日發表聲明，表示中國人權狀況令人擔憂，稱在中國新疆、西藏、香港存在侵犯人權的行為。外交部發言人郭嘉昆12月11日在例行記者會上就此表示，歐盟駐華代表團發表的涉華人權聲明，罔顧事實，顛倒黑白，充斥著惡意詆毀中國人權狀況的無恥謊言和虛假信息，粗暴干涉中國內政和司法主權，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。中方對此強烈譴責、堅決反對，已經向歐方提出嚴正交涉。



郭嘉昆指出，中國政府高度重視促進和保護人權，成功走出了一條順應時代潮流、適合本國國情的人權發展道路。中國人權事業和社會主義民主法治建設取得歷史性成就，這是任何不帶偏見的人都承認的事實。新疆、西藏、香港事務是中國內政，任何外部勢力無權干涉。中國新疆、西藏地區社會穩定、經濟發展、民族團結、民生改善。香港“一國兩制”實踐取得舉世公認的偉大成就，特區民眾依法享有廣泛權利和自由。中國憲法充分保障公民的言論自由、宗教信仰自由。中國是法治國家，法律面前人人平等，人權不能成為一些人逃避法律懲罰的借口。



郭嘉昆強調，近年來歐盟人權狀況不斷惡化，種族歧視、侵犯難移民權利、限制言論自由、縱容宗教仇恨、司法不公、婦女暴力等侵犯人權現象層出不窮。歐盟對自身問題視而不見，對別國指手畫腳，這種虛偽本質和雙重標準早已被世人看穿。歐盟沒資格充當人權“教師爺”，更談不上“人權捍衛者”。我們強烈敦促歐盟反躬自省，尊重基本事實，客觀看待中國人權事業取得的成就，停止搞“麥克風外交”，停止將人權問題政治化、工具化，停止打著人權的幌子干涉別國內政。