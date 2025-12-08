香港中醫醫院投入服務　預約情況熱烈

香港中醫醫院營運機構董事局主席王桂壎（右二）、香港中醫醫院行政總監卞兆祥（坐二）當日會見傳媒，介紹香港中醫醫院服務安排詳情（中評社 盧哲攝） 中評社香港12月12日電（記者 盧哲）香港中醫醫院12月11日起分階段投入服務，首年會提供門診及日間住院服務，並全面開展中醫六大分科服務，以及12個專病項目。香港中醫醫院營運機構董事局主席王桂壎及香港中醫醫院行政總監卞兆祥11日會見傳媒表示，醫院首日的運作大致暢順，整體預約情況熱烈，政府資助籌第一個月的名額已滿。醫院會因應需求增加名額。



香港中醫醫院12月11日起分階段投入服務，因應市民對資助門診服務需求殷切，醫院會在開院首月增加政府資助的全科門診名額供市民預約。香港特區政府醫務衞生局局長盧寵茂表示，香港中醫醫院正式投入服務，是本地中醫藥發展的重要里程碑，代表香港中醫藥服務由基層醫療邁進第二及第三層醫療服務。



香港中醫醫院營運機構董事局主席王桂壎、香港中醫醫院行政總監卞兆祥、香港中醫醫院副行政總監（中醫）張振海、香港中醫醫院副行政總監（西醫）劉俊穎當日會見傳媒，介紹香港中醫醫院服務安排詳情。



王桂壎表示，今天是香港中醫醫院正式投入服務的第一天，不僅是香港中醫藥發展的里程碑，更是香港醫院體系的新篇章。他說，香港中醫醫院正式投入運作，要感謝“中央政府”和特區政府對中醫藥發展的大力推動，為香港市民提供更多選擇。作為香港中醫院發展的旗艦機構，香港中醫醫院將會在醫療服務、培訓人才、對外交流與合作等方面發揮關鍵作用。