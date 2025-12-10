中評鏡頭：具港式特色的香港中醫醫院

香港中醫醫院（中評社 盧哲攝） 中評社香港12月12日電（記者 盧哲）香港中醫醫院12月11日起分階段投入服務，首年會提供門診及日間住院服務，並全面開展中醫六大分科服務，以及12個專病項目。香港中醫醫院正式投入服務，是本地中醫藥發展的重要里程碑，代表香港中醫藥服務由基層醫療邁進第二及第三層醫療服務。



中評社記者11日走訪香港中醫醫院看到，位於新界將軍澳區的香港中醫醫院大樓十分現代氣派。在醫院門口有小巴站，為市民提供便捷交通。大堂寬敞明亮，就診指示清晰。大堂內有多個智能服務機器，電子屏幕及大堂周邊裝飾也充滿“中醫特色”，所有指示都是中英雙語。在扶手電梯旁還有輪椅等輔助設備，十分貼心。



據介紹，香港特別行政區政府一直致力推動香港中醫藥的發展，早在《2014年施政報告》中宣布預留將軍澳的一幅土地用作興建香港首間中醫醫院。隨後，特區政府在《2017年施政報告》中宣布興建中醫醫院，並於2021年獲立法會財務委員會撥款開展工程。在籌辦過程中，醫務衞生局（醫衞局）（前食物及衞生局）積極聽取公眾、業界及其他持分者的意見。



在2024年10月，政府宣布將中醫醫院正式命名為“香港中醫醫院”（The Chinese Medicine Hospital of Hong Kong）。香港中醫醫院於2025年12月11日起分階段投入服務，是香港中醫藥發展的一個重要里程碑。