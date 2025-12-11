中國教育部：2024年留學回國49.5萬人

中評社香港12月11日電／記者11日從教育部獲悉，2024年留學回國49.5萬人，較2023年增加7.94萬人，同比增長19.1%，人才回流呈加速態勢。



新華社報導，當天，教育部在上海舉辦“春輝計劃”三十周年紀念暨2025春輝中國留學人員創新創業交流活動。教育部有關負責人介紹，1978年至2024年，我國各類出國留學人員累計達888萬人，743萬人完成學業，644萬人在完成學業後選擇回國發展，為服務國家戰略提供了強有力的人才支撐。其中，黨的十八大以來，563萬人回國服務，占改革開放以來回國總人數的87%。



“春輝計劃”是推動教育、科技、人才一體化發展的重要平台。活動開幕式期間，教育部發布2025春輝中國留學人員創新創業優秀成果、2026春輝創新靶點清單等。此外，活動發起《春輝倡議》，成立春輝合作夥伴網絡，進一步為留學人員構建更有效率、有溫度、可持續的創新創業支持體系。



據悉，本次活動期間將舉辦“春輝計劃”三十周年成果展和2025春輝中國留學人員優秀成果海報展，春輝青年學者創新交流活動和春輝創新創業優秀項目路演活動也將同步開展。活動還將組織本年度春輝創新創業優秀項目代表分赴15個合作城市開展深度考察對接活動。