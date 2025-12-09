12月11日外交部例行記者會全文

外交部例行記者會現場（中評社 海涵攝） 中評社北京12月12日電（記者 海涵）外交部發言人郭嘉昆12月11日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是問答全文：



郭嘉昆：應阿聯酋副總理兼外長阿卜杜拉、沙特外交大臣費薩爾、約旦副首相兼外交和僑務大臣薩法迪邀請，中共中央政治局委員、外交部長王毅將於12月12日至16日訪問阿聯酋、沙特、約旦。



總台央視記者：中方發布了習近平主席特使彭清華赴土庫曼斯坦出席“國際和平與信任年論壇”的消息，請簡要介紹此訪的背景及中方對此訪的期待。



郭嘉昆：土庫曼斯坦是中國的全面戰略夥伴。今年是土庫曼斯坦獲得永久中立地位30周年，也是土方提議、聯合國大會確立的國際和平與信任年。中方重視土方舉辦“國際和平與信任年論壇”，支持土方奉行永久中立政策，支持土庫曼斯坦作為永久中立國在國際舞台上發揮更大建設性作用。



中方相信，此訪將全面落實兩國最高領導人重要共識，增進中土政治互信和傳統友好，進一步豐富兩國合作內涵，為推動中土命運共同體建設注入更多正能量。



湖北廣電記者：中方剛剛發布王毅外長將訪問阿聯酋、沙特、約旦的消息。發言人能否介紹此訪背景和中方期待？



郭嘉昆：阿聯酋、沙特、約旦同中國傳統友誼深厚。中方始終從戰略高度和長遠角度把握和推進同三國的關係。在習近平主席和三國領導人戰略引領下，中國同三國各領域交流合作取得豐碩成果，不但給中國和三國人民帶來實實在在好處，也為促進中東和世界和平發展作出重要貢獻。

