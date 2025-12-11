國台辦：統一是台灣前途的唯一方向

陳斌華 中評社北京12月11日電／據新華社報導，12月11日，國務院台辦發言人陳斌華答記者問。



有記者問：10日，賴清德接受媒體採訪時稱，反對用暴力或脅迫方式改變區域和平穩定的“單邊行為”，台灣會堅定維持現狀、提升防務力量。同日，他還發文鼓吹“民主是台灣唯一的方向”，台灣會與世界上理念相近的民主夥伴攜手抵抗威權侵擾。對此有何評論？



陳斌華表示，賴清德又在顛倒黑白、大放厥詞，又在鼓噪“以武謀獨”、“倚外謀獨”，又在煽炒“民主對抗威權”虛假敘事，妄圖蠱惑台灣民眾、誤導國際輿論，打著“民主”、“和平”的幌子窮兵黷武、勾連外部勢力持續謀“獨”挑釁，再次暴露其冥頑不化的“台獨”本性和“和平破壞者”、“危機製造者”、“戰爭煽動者”的真實面目。



陳斌華指出，賴清德上台以來，頑固堅持“台獨”立場，大肆宣揚分裂謬論，不斷煽動兩岸對立對抗，為了一黨一己之私，大肆揮霍民脂民膏，大搞“備戰謀獨”、“全民皆兵”，把台灣帶向兵凶戰危的險境，把民眾綁上“台獨”分裂的瘋狂戰車；在島內實行“威權統治”，一再踐踏民主、妨害自由，濫用司法打壓迫害政治異己，不斷製造“綠色恐怖”、“寒蟬效應”。賴清德充斥對抗思維，嚴重違背島內民意，嚴重戕害民主法治，既是台海形勢緊張動盪的始作俑者，也是台灣社會撕裂對立的最大亂源，根本沒有資格奢談“民主”、“和平”。



陳斌華表示，和平是兩岸同胞的共同追求，統一是台灣前途的唯一方向。當前反對“台獨”分裂的鬥爭不是制度之爭，而是統一和分裂的鬥爭、正義與邪惡的對抗。我們願意為和平統一創造廣闊空間，但決不為任何形式的“台獨”分裂行徑留下任何餘地。希望廣大台灣同胞從民族大義和自身安全福祉出發，認清賴清德當局推行“台獨”分裂路線的極端危險性、危害性，堅決反對“台獨”分裂和外來干涉，同我們一道維護台海和平穩定，推動兩岸關係和平發展，創造國家統一和民族復興的美好未來。