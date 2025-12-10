中評關注：特朗普結束對華出口管控時代？

特朗普宣佈允許對華出口H200芯片並不意味美國對華出口管制時代結束 網絡相 中評社華盛頓12月11日電（記者 余東暉）特朗普日前宣布，他將允許英偉達向中國出售其先進的H200芯片。他稱此舉推翻了拜登政府一項“減緩了創新，損害了美國工人的利益”的失敗政策，並宣告“那個時代已經結束了”。



特朗普此舉在美國國內引發激烈爭論。觀察家指出，此舉顯然是英偉達及其在特朗普政府內部的盟友戰勝了華盛頓的對華鷹派。這些鷹派一直試圖阻止中國獲得開發最先進人工智能模型所需的芯片。



過去半年多，英偉達一直利用其與特朗普政府的密切關係，游說特朗普政府允許其向中國出口先進芯片。之前在美中貿易戰休戰時，特朗普允許英偉達向中國出口為中國市場量身定制的H20芯片。美國國內鷹派視之為特朗普向中國的重大讓步而強烈反彈。中國則出於安全上的顧慮，不願進口這款為中國“特製”的芯片。



此番特朗普放行更加先進的H200芯片，中方會否開放進口，尚在未定之天，但業界人士普遍並不樂觀。因為美國人也知道，經過過去數年美中之間在高科技領域的角力，中國人更堅定了先進技術必須自力更生的信念。因而到目前為止，中方對特朗普的這一宣布，除了外交部發言人以“中方一貫主張，中美通過合作實現互利共贏”一句話回應，總體態度依然是冷眼以待。