社評：大陸擘畫藍圖 台胞當把握融入新機遇

中央經濟工作會議12月10日至11日在北京舉行。新華社圖 中評社香港12月12日電（評論員 楊流昌）12月10至11日召開的中央經濟工作會議，系統總結了2025年經濟工作成效，科學研判當前發展形勢，全面部署2026年經濟工作任務。這場備受矚目的高層會議，不僅為大陸經濟高質量發展錨定航向，更釋放出深化改革開放、推動共同富裕的強烈信號，為兩岸融合發展創造了更廣闊的空間。站在新的歷史方位，廣大台胞應當深刻領會會議精神實質，主動融入國家發展大局，共享民族復興紅利。



把握戰略機遇期 共享大陸發展紅利



會議明確提出“著力推動高質量發展”“實施更加積極有為的宏觀政策”，釋放出強烈的穩增長、促轉型信號。從“持續擴大內需、優化供給”到“因地制宜發展新質生產力”，從“深化要素市場化改革”到“推進制度型開放”，一系列政策組合拳直指經濟發展痛點難點。數據顯示，2025年前三季度大陸GDP同比增長5.2%，高技術製造業增加值同比增長9.6%，新能源汽車產量突破800萬輛，數字經濟占GDP比重超過42%。這些亮眼成績印證了大陸經濟的強大韌性與活力。



對台灣同胞而言，這意味著三大發展機遇：一是消費升級帶來的市場紅利，大陸中等收入群體已超4億人，2025年社會消費品零售總額預計突破50萬億元；二是產業升級創造的合作空間，集成電路、生物醫藥、新能源等領域技術迭代加速；三是制度創新提供的便利條件，“證照分離”改革覆蓋所有涉企經營許可事項，自貿試驗區負面清單縮減至27項。台企可依託大陸完備的產業體系和龐大的消費市場，實現轉型升級與價值提升。

