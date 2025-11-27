快評：無力保台　美國只能加速“棄台”

中評社快評／11年前，美國芝加哥大學講座教授米夏摩以“向台灣說再見”（Say Goodbye to Taiwan）為題，在《國家利益》撰文，指大陸在經濟及軍事上日漸強大，十多年或數十年後，美國保不了台灣，台灣只能走向統一。



《紐約時報》近日引述美國戰爭部年度機密文件“優勢簡報”內容，直指美軍已無力保衛台灣，先進武器甚至可能在抵達前就遭解放軍摧毀。“優勢簡報”指美軍連最新的福特號航空母艦都難在極音速武器攻擊下倖存，20年前美軍在太平洋地區尚能確保防衛台灣，如今卻已無把握，美軍高層坦言兵推屢屢失利。



11年前米夏摩的文章是預言；11年後在美國戰爭部年度機密文件中已接近成為現實。當年米夏摩的“向台灣說再見”被視為“棄台”論調，現在“優勢簡報”指美軍無力保台，陳述的是現實，美國在台海的角色將不得不逐漸淡出。



美軍無力保台，美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言在11日晚上播出的電視專訪中，仍催促台灣“立法院”早日審議防務特別預算。谷立言明知台灣無力自保，買再多武器也不足與中國大陸抗衡，仍然施壓台灣大增軍購預算，真正目的是想在“棄台”前大撈一筆，逼台上交更多“保護費”。



從特朗普準備與中方做“大交易”，到白宮近日發布的新版《國家安全戰略》，台灣的處境越來越不利。美軍既然已無力保衛台灣，美國“向台灣說再見”就是不得不的選擇。事實上，美國“棄台”已在路上，而且會逐漸加速。