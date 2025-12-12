港減息周期完結　銀行料增回贈吸按揭客

中評社香港12月12日電／美國聯儲局決議調低聯邦基金利率0.25厘，香港三大發鈔銀行並未有跟隨減息。按揭界人士認為，本地銀行經歷過去兩年五次調低最優惠利率（P）後，基於成本因素，已經減無可減。雖然本港減息周期完結，但銀行界可能通過增加按揭回贈吸引按揭客戶。



大公報報導，回顧今次減息周期，中原按揭董事總經理王美鳳指出，按息由4.125厘降至3.25厘，置業者每月供款大幅減少一成。經絡按揭轉介營運總監張顥曦相信，供款壓力減輕，有望促進經濟及樓按市場復甦。



美聯儲今次減息屬於市場預期，而香港銀行維持最優惠利率不變亦為市場預料之內。滙豐銀行宣布，維持最優惠利率不變，保留在目前5厘水平。中銀香港維持港元最優惠利率5厘，活期儲蓄存款利率維持0.001厘。若果活期儲蓄存款每日戶口結餘在100萬港元或以上，將可享有額外年利率0.001厘。渣打宣布，優惠貸款利率維持不變，為5.25厘。港元儲蓄戶口利率亦維持不變。



經絡按揭轉介營運總監張顥曦表示，回顧香港2024年至2025年間減息周期，本地銀行先後減息五次，合共0.875厘，P按息率、H按封頂息率亦由減息周期前的4.125厘，下調0.875厘至現時3.25厘。由於今次美聯儲減息幅度較保守，香港銀行同業拆息（HIBOR）回落空間相對有限，料HIBOR明年初大致徘徊在2厘至3厘區間，以一般新造H按計劃H＋1.3%計算，H按業主短期內仍需以封頂息率3.25厘供樓。



按息短期下調空間不大



張顥曦認為，現時息口回落至合理水平，對比減息周期前，業主利息開支有所減少，供款壓力得以紓緩，可以增加市民入市信心，有望帶動樓市交投量增加，促進經濟及樓按市場的復甦。



星之穀按揭行政總裁莊錦輝認為，香港銀行最優惠利率已經見底，加上銀行拆借成本高，短期內再下調按息空間不大。莊錦輝相信，明年銀行提供的按揭回贈將會突破1%，進一步刺激按揭市場。事實上，近期大型銀行已提前為明年按揭業務作出部署，提供的按揭回贈高達1%；相信中小型銀行把優惠加碼以爭取客戶，牽動市場新一輪價格競爭，屆時整體按揭回贈比率將突破1%。他續稱，外來專才在港置業成為不可逆轉的趨勢，是銀行重視的客戶群，預料明年會有更多關於專才的按揭優惠出爐。

