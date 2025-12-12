美如期減息0.25厘　港銀維持利率不變

香港銀行未有跟隨美國減息。（資料圖片） 中評社香港12月12日電／香港文匯報報導，美聯儲局昨日宣布減息0.25厘，聯邦基金利率由3.75厘至4厘區間下調到3.5厘至3.75厘區間，符合市場預期，香港銀行則維持最優惠利率（P）不變。市場分析認為，目前港P已降至加息周期前水平，料短期內再下調按息的空間不大，料銀行會以增加回贈等方式刺激按揭市場。事實上，在本輪減息周期，港銀已經5度減息共減0.875厘，對全港供樓小業主的負擔有所減輕，假設按揭貸款500萬元、年期30年，5度減息後，每月供款已減少2，472元或10.2%。



金管局昨跟隨美國減息步伐，將貼現窗基本利率下調0.25厘，至4厘。金管局總裁餘偉文表示，美聯儲調低息率的決定大致符合市場預期，減息周期從去年9月至今共減175基點。會後發表的點陣圖顯示，美聯儲有可能在明年再減息25基點，但通脹走勢和就業市場情況仍存在較大的不確定性，故未來的貨幣政策走向尚有待觀察。



香港方面，他表示貨幣及金融市場保持有序運作，港元拆息在聯繫匯率制度下整體上趨近美元息率，但美國未來息率走向仍存在不確定性，對香港的利率環境亦會有所影響，提醒市民在作出置業、投資或借貸決定時，需充分考慮及管理利率風險。



樓市回暖 銀行對按揭取態轉積極



在美國宣布減息後，昨日滙豐、中銀、恒生及渣打等本港銀行維持最優惠利率（P）不變。經絡按揭轉介營運總監張顥曦表示，現時港P已回復至加息周期前的水平，理論上本港銀行沒有減息的空間。總結2024年至2025年本港減息周期，本港銀行累計減息5次，合共0.875厘，P按息率及H按封頂息率亦由減息周期前的4.125厘，下調0.875厘至現時3.25厘。假設業主的物業貸款額為500萬元、年期30年，經過銀行5次減息後，現時實際按息已下調至3.25厘，每月供款減少2，472元或10.2%至21，760元。

