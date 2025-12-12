關稅帶動　美國聖誕禮物加價26%

中評社香港12月12日電／美國人今年過聖誕節，似乎要“牙痛咁聲”，一個由當地智庫發表的報告顯示，熱門聖誕禮物的平均價格較去年大幅上升26%，有一款受歡迎產品更加價253%，平均每人今年要多付130美元，令美國家庭在佳節當前迎來“提前破產”的壓力。



Yahoo 財經消息，這個由Groundwork Collaborative、The Century Foundation與AFT（美國教師聯盟）聯合發布的調查，分析了當地70種最熱門聖誕禮物，當中今年最驚人的加價項目，當屬Cooper Cooler快速冷飲機，這款外表平平無奇、只是把樽裝飲品、香檳等快速冷卻的小電器，既無AI無智能操作，去年售價還停留在25.52美元，今年竟突然跳升至 89.99美元，升幅達253%，隨時跑贏科技股。



整體而言，家居與廚房用品的平均價格升幅達三成八，為美國人準備聖誕大餐之前，先送上一記“加價大餐”。



美國青少年近年流行在房間布置網紅燈效，但LED燈條今年也大加價，當中Bell＋Howell LED變色燈條由去年的 16.56美元，跳升至今年的35.40美元，加價幅度比燈光更刺眼；曾經風靡全球的電子雞“他媽哥治”Tamagotchi Pix由40.99美元飆升至79.99美元，升幅接近一倍。



其他熱門兒童玩具如VTech KidiZoom兒童相機升幅達七成六、LEGO花卉擺設亦比去年貴了三成，簡直令人倒抽一口涼氣。



電子產品的加價幅度同樣“唔畀面”，Microsoft今年兩度上調Xbox主機價格，其中一次調升幅度達70美元，並直指關稅壓力是主因，Sony亦將 PlayStation 5調高50美元。其他電子產品亦全線走高：Sony手提攝錄機加價三成五、Beats Solo耳機上升三成。科技禮物一向是聖誕必備，如今卻變成“奢侈清單”，父母荷包大出血。

