郭一鳴：回家·回潮·回故里

八百多年歷史的廣東揭陽學宮。\作者供圖 中評社香港12月12日電／資深評論員郭一鳴今天發表在大公園維港看雲的文章說，上個月最後一個星期天的上午，全球潮人盛會第二十三屆國際潮團聯誼年會在潮州市國際會展中心舉行閉幕禮，下屆大會主辦方新加坡潮州會館接過會旗，曲終人散。部分出席會議的各地潮團首長和代表轉到鄰近的揭陽市，準備出席該市主辦的“千年古邑，潮僑情深”主題活動，突顯潮州揭陽兩市的特殊關係。



文章說，汕頭、潮州和揭陽俗稱潮汕地區，三地民眾都是“家己人”。一九九一年，剛剛起步的全國四大經濟特區之一汕頭市未強先拆一分為三，潮州和揭陽分別升格為地級市，行政級別與汕頭市看齊，從此有“潮汕三市”之稱。三市同源而知名度不同。汕頭雖然開埠僅一百多年，但連恩格斯也知道這個港口城市。自民國至改革開放之前，汕頭一直是僅次於廣州的廣東第二大城市，有粵東首府之稱。至於潮州和揭陽，前者有一個很特別的優勢：海外潮僑都習慣自稱潮州人，講潮州話，吃潮州菜，所以潮州市將本屆國際潮團聯誼年會的主題定為“潮人回潮”，是非常貼切，又與上屆汕頭主辦年會時突出“回家”有所區別。然而，當外人提起“潮汕”時，揭陽的名字往往被忽略。筆者祖籍揭陽，對此感到很無奈。



其實，揭陽是潮文化的發源地之一，和潮州同是千年古邑。秦漢設揭陽縣，是嶺東地區最早的建制，晉稱為義安（新加坡著名的潮人慈善機構“義安公司”的名字其來有自），隋朝改義安郡為潮州。唐朝韓愈刺潮“一封朝奏九重天，夕貶潮陽（又作潮州）路八千”的故事，令潮州名揚天下。宋設潮州府，明清隨之。其時整個粵東地區統屬潮州府管轄，有潮州八邑之稱，揭陽是八邑之一。明朝“潮州七賢”的翁萬達、郭之奇都是揭陽人。早年潮人梯山航海懋遷海外，以清代為最。到了“番邦”，無論來自潮州、揭陽，還是潮陽、澄海、普寧、惠來、饒平皆自稱潮州人。



這些年，潮州發揮傳統文化優勢，推動文創和旅遊經濟發展，在古城保護、修復和建設方面落足功夫，廣濟樓、湘子橋十八棱船、牌坊街、開元古剎、潮州鎮海樓等等，加上潮音潮樂飄窄巷，令這座千年古城充滿魅力，一年四季遊客如鯽，亦給出席第二十三屆國際潮團年會的一千八百多名海內外潮團領袖和代表，留下美好的印象。



揭陽也有不少名勝古蹟，這次有關部門安排海內外鄉親參觀的揭陽學宮，是華南地區規模最大的孔廟，有八百多年歷史，附近的進賢門和城隍廟都是明代建築。近年揭陽逐漸顯示後發優勢，電商及物流等行業發展勢頭迅猛，在石化及相關項目帶動下，全市GDP增長超越全省平均增速，領跑潮汕三市。



說回揭陽這次舉辦的活動，其中一個重點項目是“潮僑坊”動工儀式。揭陽有近七百萬海外僑胞及港澳同胞，市委市政府希望擦亮僑鄉招牌，凝聚僑界力量，在市區黃金地段闢出逾四十畝地，邀請海外潮人社團前來參與建設，旨在打造海外華僑華人的潮汕文化家園與華僑精神文化殿堂。據市政府官員介紹，整個項目包括華僑文化博覽中心（潮僑堂）、海外僑團會館區、主題酒店等。



文章說，大約一年前，揭陽有關官員專程到香港介紹潮僑坊項目，當中關於海外僑團會館區建設的設想，是根據不同僑團所在國家地區的文化，建造不同風格的會館，形成一條風景獨特的會館街。我覺得很有創意，但因為環球經濟環境不穩定，認為短期內要按計劃找十多家海外潮團投資不容易。沒想到這麼快就落實並且動工，不得不佩服揭陽市委市政府的魄力和效率。一旦這個項目完成，無疑將成為揭陽一張新的城市名片，對當地經濟民生，特別是對發展旅遊業和促進消費，發揮重大助力。筆者提個建議，到時候揭陽應該爭取成為繼汕頭和潮州之後，潮汕地區第三個主辦國際潮團聯誼年會的城市，年會的主題既不是“回家”、也不是“回潮”，或許可以叫作“回故里”。