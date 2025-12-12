富權：緣何柯文哲“土城十講”首講是曼德拉？

中評社香港12月12日電／澳門新華澳報12日發表富權文章：緣何柯文哲“土城十講”首講是曼德拉？以下為文章內容。



民眾黨前主席柯文哲所涉“京華城案”，仍在台北地方法院審理中，昨日起進入為期十天的最後辯論階段。昨日首先展開為期兩天的提示證據程式，檢、辯雙方針對超過二百卷的證據表達意見，攻防重點是柯文哲住處搜索查扣的隨身硬碟、以及其中的“工作簿”EXCEL檔案，是否有證據能力。這個程序攸關後續法官是否採信檢方指證柯文哲收受威京集團主席沈慶京一千五百萬元賄賂，亦即是法官是否判決柯文哲有罪，或有罪而量刑輕重的重要依據。台北地方法院可能於二零二六上半年作出一審判決，如果一審判決十年以下有期徒刑，柯文哲仍然享有參加公職選舉的政治權利。而台北地方法院進一審判決的時間點，正好是趕得上參加“九合一”選舉的時程。



柯文哲昨日出庭後，隨即在晚上八時開講已經渲嚷了半個月的“土城十講”。本來，柯文哲原定計劃是在土城看守所門前作現場開講的，但昨晚卻突然改為在“YouTube”頻道推出，並正式命名為“土城研習十講”。據說，他是接受了黨內外有關在土城看守所門前開講，可能會對警方執勤及周邊交通造成影響，有損“土城十講”的品質及效果的不同意見，因而改為“YouTube”頻道播出，而且因為不是直接在土城看守所門前宣講，因而就將其稱謂改為“土城研習十講”。



柯文哲當初在籌備“土城十講”之時，聲稱他之所以將節目命名為“土城十講”，是因為賴清德也有“團結國家十講”系列。他打趣表示，賴清德只講到第四講就停了，自己很期待他能繼續講下去，因為民眾黨的民調都是靠賴清德的演講來維持。而他自己的“土城十講”，保證將會講完，以此來諷刺賴清德失信，並借此來提升自身政治話語權。



柯文哲的“土城十講”是他復出政壇的重要動作，要重新積累公眾關注度，為後續政治活動鋪路。並以自嘲方式化解司法案件負面影響，塑造堅韌形象，鞏固支持者基礎。他之所以選擇“土城十講”作為復出首秀，核心是借“土城”這個關押地來自我調侃，因為“土城”是台北看守所的所在地，柯文哲以此命名系列講座，既是對自身經歷的戲謔，也意在展現一種堅韌姿態。更重要的是，他通過黃國昌高調承諾“一定講完”，直接諷刺賴清德“團結十講”因被噓爆而草草收場的窘境，形成鮮明對比和話題性，並借此爭奪輿論話語權，為後續政治動作鋪路。

