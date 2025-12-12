特朗普推百萬美元“金卡”　承諾速批永居權

美國總統特朗普周三（12月10日）正式推出“特朗普金卡”（Trump Gold Card）快速移民簽證計劃。（圖片來源：香港文匯報） 中評社北京12月12日電／據香港文匯報報導，美國總統特朗普周三（12月10日）正式推出“特朗普金卡”（Trump Gold Card）快速移民簽證計劃，面向富裕的外籍人士。申請人需支付至少100萬美元（約778萬港元），換取快速審核類似“綠卡”的永久居留申請。特朗普政府宣稱，該計劃將吸引能為美國帶來“重大利益”的高級專業人才。



特朗普在社媒宣稱，購買特朗普金卡的合資格申請人，能夠獲得直接取得公民身份的途徑，宣稱申請人需要非常優秀才能獲批。根據金卡計劃官網，特朗普政府承諾會以破紀錄的速度，為申請人批出永久居留權，100萬美元費用被視為申請人“顯著惠及美國的證明”。不過申請人捐獻百萬美元前，還需先向國土安全部繳納1.5萬美元（約11.7萬港元）入門費用。



美國商務部長盧特尼克表示，在金卡計劃的預先登記期間，已有約一萬人報名申請，“我預計未來可以賣出數以千計的簽證金卡，可為美國帶數十億美元收入。”他還稱金卡設有企業版本，允許企業以每名員工200萬美元（約1，556萬港元）的捐獻，為旗下外籍員工申請金卡。