Meta被爆“抄襲”中國人工智能模型

Meta行政總裁朱克伯格。（圖片來源：路透社） 中評社北京12月12日電／據大公報綜合美媒報導，近年來，全球科企在人工智能（AI）領域展開激烈競爭，其中美國科企巨頭Meta在該賽道屢屢碰壁。知情人士9日透露，Meta原計劃於今年年底發布的下一代前沿模型“牛油果”已被推遲至2026年第一季度，且更傾向以閉源形式推出，這意味著Meta幾乎是推倒重來，背離最開始的AI模型開源路線。另外，據報Meta在訓練“牛油果”模型時，“蒸餾”了多個主要對手的產品，包括谷歌、OpenAI和阿里巴巴的模型，遭到其他開發者嘲諷。



Meta正在經歷一場痛苦的戰略轉型。知情人士稱，Meta行政總裁朱克伯格此前重金招攬的AI團隊超級智能實驗室“TBD Lab”在其下一代模型“牛油果”的訓練過程中，使用了多個競爭對手的第三方模型進行“蒸餾”學習，包括谷歌Gemma、OpenAI的GP－oss和阿里巴巴的通義千問（Qwen）。負責領導實驗室的Meta新任首席AI官汪滔，是閉源模型的支持者。



朱克伯格被“打臉”



這一做法受到開發者群嘲。“蒸餾”是AI領域的一項模型訓練技術，通過類似“老師教學生”的方式，令規模較小、結構較簡單的AI模型從已經過充足訓練的大型、複雜的模型身上學習其掌握的知識。在AI領域，“蒸餾”的做法很常見，但是朱克伯格曾高調宣稱要打造自家的AI生態，如今轉向借鑒多家競爭對手的模型，因此遭到嘲諷。



更諷刺的是，今年1月，中國AI企業深度求索（DeepSeek）橫空出世引發外界關注之時，朱克伯格在美國右翼知名網紅喬羅根的播客中，卻表達了對“中國模型可能受到審查影響”的擔憂。



他還多次呼籲美國政府支持本土科技公司，爭取在全球AI競賽中佔據主導地位，並表示其開源策略是實現這一目標的重要部分。



彭博社稱，Meta“蒸餾”中國AI模型也側面證實了中國開源模型的過硬實力。英偉達CEO黃仁勳本月稍早時表示，中國在開源模型領域遙遙領先。過去兩年，Meta的旗艦開源AI模型Llama系列，一度是全球開發者的首選開源模型基礎，但DeepSeek等中國高性能開源模型層出不窮，Meta在開源AI模型的地位已岌岌可危。

