美國防授權法案眾議院“過會”　細節披露

9月5日，美國總統特朗普簽署一項行政令，決定恢復美國國防部歷史舊稱，將其更名為“戰爭部”。（圖片來源：新華社） 中評社北京12月12日電／據新華社報導，美國國會眾議院10日通過2026財年國防授權法案，總額達9010億美元。這份法案要求在未來兩年，每年為烏克蘭提供4億美元軍事援助；為駐扎在歐洲等地區的美軍削減規模設限；為美國現役軍人漲薪水……據多家媒體報導，法案預計下周可獲參議院通過，而白宮已表示支持法案。



國防授權法案是美國年度防務開支預算和國防政策的指導性文件。法案通過後，國會另需通過下一財年相關撥款法案，為國防授權法案所提項目提供資金。



為歐洲、以色列等盟友花錢



多家媒體注意到，美國將繼續以烏克蘭安全援助計劃的形式，在未來兩年內分別向烏克蘭提供4億美元援助、總計8億美元，支持美國企業向烏克蘭提供軍火。



除援烏外，法案批准繼續展開創立於2020年的國防部項目波羅的海安全倡議，為愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛的防務提供1.75億美元。今年9月曾有消息稱，美國將逐步退出向俄羅斯東歐鄰國提供安全援助的項目，不再為訓練和裝備相關國家軍隊提供資金。



法案還對保持駐歐美軍軍力提出要求——兵力不足7.6萬人的天數不得超過45天，禁止在歐洲的重要武器撤出，禁止歐洲地區的美軍司令放棄北約最高指揮官職務。



另據路透社報導，法案要求提高現役軍人薪酬，同時繼續大力支持以色列，包括為“鐵穹”和“大衛投石索”反導系統項目提供資金。不過，法案未提供國防部更名為戰爭部所需的20億美元資金。

