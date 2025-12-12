高市早苗所屬自民黨支部被曝資金流動混亂

中評社北京12月12日電／日本首相、自民黨總裁高市早苗擔任代表的自民黨支部近日被曝違規收受獻金。10日和11日，與高市有關的組織被日本媒體曝出更多資金流動混亂的問題。



新華社報導，日本《周刊新潮》雜誌11日刊發文章說，11月28日公佈的收支報告顯示，一家名為“神奈我良”的宗教團體于去年12月13日向高市擔任代表的“自民黨奈良縣第2選舉區支部”捐贈了3000萬日元（約合19.3萬美元）。



文章說，“神奈我良”的代表董事川井德子以個人名義向“自民黨奈良縣第2選舉區支部”捐款1000萬日元，加上“神奈我良”捐的3000萬日元，總計達到4000萬日元，相當於該支部年收入的兩成以上，並非小數目。



文章指出，根據相關規定，宗教團體若要向政黨捐贈3000萬日元，其前一年的經費支出必須達到6000萬日元以上。但很少有宗教團體一年的經費開支能達到6000萬日元。而“神奈我良”這樣一家名氣不大、狀態不明的宗教團體卻捐出如此高的金額，令人費解。



另據日本《周刊文春》網站10日刊發的文章，收支報告顯示，高市的資金管理機構“新時代政策研究會”于2024年4月25日向日本天理時報株式會社打款約1812萬日元，款項名為“數據錄入工作費”。同年9月24日，又打款約1997萬日元，名為“信封和簡報印刷及裝訂費用”。



文章說，“新時代政策研究會”和“自民黨奈良縣第2選舉區支部”兩個組織，在去年向天理時報株式會社支出了十餘筆款項。



文章援引熟悉政治資金問題的日本神戶學院大學教授上脇博之的話說，天理時報株式會社是宗教團體天理教的關聯企業。高市方面曾請這家企業錄入數據，說明其在向天理時報提供諸如黨員名單之類的個人信息，雙方關係密切。



本月4日，上脇向檢察機關控告說：高市擔任代表的“自民黨奈良縣第2選舉區支部”2024年8月26日從東京都一家企業處收受了1000萬日元捐款。根據日本《政治資金規正法》，該企業按其註冊資本規模全年可捐款上限為750萬日元。