中國將制定全國統一大市場建設條例

中評社北京12月12日電／12月10日至11日舉行的中央經濟工作會議部署明年經濟工作時提出，制定全國統一大市場建設條例，深入整治“內卷式”競爭。



新華社報導，建設全國統一大市場是構建新發展格局的基礎支撐和內在要求。2022年4月，《中共中央 國務院關於加快建設全國統一大市場的意見》正式發佈，此後《公平競爭審查條例》《關於健全社會信用體系的意見》《市場準入負面清單（2025年版）》等相繼發佈，目的是不斷增強和鞏固中國大市場優勢，為高質量發展帶來更多動力。



“制定全國統一大市場建設條例，將法治建設更深度融入經濟社會發展全局，為加快建設全國統一大市場提供堅實的制度保障。”上海金融與法律研究院研究員劉遠舉說。



社會主義市場經濟本質上是法治經濟。新時代以來，中國市場基礎制度不斷完善，市場設施加快聯通，要素市場建設邁出重要步伐，商品和服務市場規模效應逐步顯現，公平競爭理念深入人心。



劉遠舉認為，全國統一大市場建設是中國在推進經濟體制改革過程中形成的一項重要抓手。制定全國統一大市場建設條例，堅持在改革中完善法治，確保全國統一大市場建設于法有據，將推動各方面制度更加成熟更加定型。



在南方科技大學副校長金李看來，“內卷式”競爭已成為中國統一大市場建設的主要障礙。



“‘內卷式’競爭使企業將大量資源和精力投入價格戰、營銷戰等同質化競爭，在有限市場空間內進行低水平重復博弈，難以推動技術升級和生產工具的升級；使企業困于存量市場的零和博弈，沒有充裕的資金去推動實現勞動對象的拓展和升級。”金李說。



金李認為，通過制定全國統一大市場建設條例，以法治方式助力“內卷式”競爭治理，有利於持續優化公平競爭市場環境，持續推動中國經濟高質量發展。