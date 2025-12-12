美國將沒收委內瑞拉附近海域被扣油輪所載石油

中評社北京12月12日電／美國白宮新聞秘書萊維特11日說，美方前一天在委內瑞拉附近海域扣押的油輪將被帶到一處美國港口，美方準備沒收油輪所載石油。



新華社報導，萊維特在白宮記者會上稱，這艘油輪關聯受美方制裁的石油活動，目前美方正“按照法律”進行沒收程序，包括問詢船員和搜集證據。



萊維特稱，油輪所載石油將交付伊朗伊斯蘭革命衛隊，而後者是受到美國制裁的實體。美國政府在2019年、即特朗普首次擔任總統期間把伊朗伊斯蘭革命衛隊列為“恐怖組織”。



同一天，美國財政部在官網發佈公告，更新委內瑞拉相關個人和實體制裁名單，包括增加6艘油輪為制裁對象。



美國土安全部長諾姆當天在國會眾議院國土安全委員會作證時宣稱，美軍扣押油輪是總統特朗普指揮的一次“成功行動”。另據美國消費者新聞與商業頻道11日報導，一名白宮官員說，特朗普政府準備在委內瑞拉附近海域扣押更多油輪。



特朗普10日說，美軍在委內瑞拉附近海域扣押一艘油輪，並稱將“留下”油輪所載石油。美司法部長邦迪稱，美方對這艘“用於運輸委內瑞拉和伊朗石油的油輪”執行扣押令，並稱該油輪“因參與支持外國恐怖組織的非法石油運輸網絡而受到美國制裁”。委內瑞拉外交部長希爾譴責美軍扣押油輪是“國際海盜行為”。