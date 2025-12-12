澤連斯基：烏俄應按對等原則在頓涅茨克撤軍

中評社北京12月12日電／烏克蘭總統澤連斯基11日證實，烏方已向美國提交修改後的烏俄“和平計劃”20點框架協議，並表示，美方依舊要求烏方在領土問題上作出大的讓步，烏方則主張俄烏按對等原則在頓涅茨克地區撤軍。



新華社報導，澤連斯基接受媒體採訪時表示，圍繞“和平計劃”，烏美之間尚存兩大分歧需要繼續討論，一是頓涅茨克地區領土及一切相關問題，二是扎波羅熱核電站“共管”問題。



關於頓涅茨克地區領土問題，澤連斯基稱，他已聽取美方、“實際上”是俄方通過美方給出的所有提議，但這些提議“完全不符合烏克蘭利益”，烏美還需要繼續對話並尋求更妥善的解決辦法。



澤連斯基披露，美方提議，在頓涅茨克地區，烏方從其控制區撤軍，這些地方將變成“自由經濟區”，俄羅斯軍隊不會進入。但美方沒有說誰來管理這些地方。俄方則稱這些地方為“非軍事區”，只允許平民以及警察等非軍事人員存在。



澤連斯基表示，假如存在這種“自由經濟區”或“非軍事區”，那不能要求烏軍單方面撤出。如果要求烏克蘭軍隊後撤5公里或10公里，俄軍也應後撤相應距離。此外，烏方擔心俄軍以“平民”身份為掩護，滲透“自由經濟區”並控制這些地方。



澤連斯基說，頓涅茨克地區領土問題是非常嚴肅的問題，如果將來要達成所謂“妥協”，那必須是“公平的妥協”。領土問題應由烏克蘭人民通過選舉或公投的方式作最終決定。



澤連斯基還披露，烏美近期討論內容包括俄羅斯從其在哈爾科夫州、蘇梅州、第聶伯羅彼得羅夫斯克州控制的區域撤軍；在俄軍部分佔領的扎波羅熱州、赫爾松州，烏俄兩軍接觸線將“凍結”。



就戰後烏克蘭軍隊規模，澤連斯基表示，烏美雙方當天完成討論，允許烏克蘭保留80萬軍隊，這一數字得到烏軍方認可。



另外，就美國媒體報導稱白宮要求烏方在聖誕節、即本月25日前接受“和平協議”，澤連斯基表示，美方並未設定嚴格的最後期限，而是希望在聖誕節前談成一個大概的協議框架。